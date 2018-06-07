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Мособлдума назначила выборы губернатора Подмосковья на 9 сентября

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Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
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Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Соответствующее решение приняла областная дума.

Законопроект принят большинством голосов, сообщает ТАСС.

Документ вступает в силу со дня его принятия — в четверг, 7 июня. С этого момента в регионе официально начинается избирательная кампания.

9 сентября 2018 года пройдут также выборы мэра Москвы. О намерении участвовать в них объявили действующий градоначальник Сергей Собянин, журналист Антон Красовский, православный бизнесмен Герман Стерлигов, депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и ряд других политиков и общественных деятелей.

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