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Британский комик высмеял инсценировку убийства Бабченко

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Фото: youtube.com
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Британский телеведущий Джон Оливер высмеял в телешоу Last Week Tonight инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Фрагмент программы опубликован на YouTube.

По словам Оливера, случившееся больше напоминает сюжет шпионского детектива, чем правду, а некоторые детали просто поражают. Например, то, что гример, чтобы создать видимость убийства, использовал свиную кровь, а также то, что Бабченко смотрел новости о собственной «смерти». Лучше, по мнению комика, было бы только если бы журналист в это время попивал коктейли на Карибах с Тупаком Шакуром, убитым в 1996 году.

Комментируя радость коллег Бабченко, узнавших, что он жив, Оливер заявил, что это восхитительно. «Удивительно видеть компанию, где люди реально любят своего сотрудника», — отметил он.

Ранее, 7 июня, заместитель директора Комитета защиты журналистов (КЗЖ) Роберт Махоуни заявил, что из-за ситуации с Бабченко украинские журналисты встревожены и не чувствуют себя в безопасности.

29 мая СМИ сообщили об убийстве Бабченко, в последнее время жившего в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было инсценировкой с целью предотвратить реальное покушение, и вывел к собравшимся живого Бабченко.

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