Прямой эфир

Жители Нижнего Тагила несколько лет не имеют воды и платят за нее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители трех домов на улице Проходчиков в Нижнем Тагиле с 2010 года не имеют воды в трубах своих квартир. Однако счета за водоснабжение приходят к ним регулярно.

Как рассказали сами горожане ИА «Ура.ру», восемь лет назад произошла авария на водопроводе. Тогда ремонт сделан не был, теперь же сеть не имеет собственника. В «Водоканале» и в управляющей компании жильцам в помощи отказали. А квитанции за оплату воды продолжают приходить.

Жители домов не раз обращались за помощью к районным властям. Кроме того, они подавали жалобу в суд и прокуратуру. Однако пока безрезультатно. В администрации Нижнего Тагила не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу этой ситуации.

В октябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в городе Березовском Свердловской области от жителей требуют оплаты сточных вод. Речь тогда шла о плате за осадки и водосточные трубы, которые эти осадки отводят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Капремонту добавят справедливости
Льготы распространят на пенсионеров, проживающих вместе с инвалидами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017