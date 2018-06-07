Жители Нижнего Тагила несколько лет не имеют воды и платят за нее

Жители трех домов на улице Проходчиков в Нижнем Тагиле с 2010 года не имеют воды в трубах своих квартир. Однако счета за водоснабжение приходят к ним регулярно.

Как рассказали сами горожане ИА «Ура.ру», восемь лет назад произошла авария на водопроводе. Тогда ремонт сделан не был, теперь же сеть не имеет собственника. В «Водоканале» и в управляющей компании жильцам в помощи отказали. А квитанции за оплату воды продолжают приходить.

Жители домов не раз обращались за помощью к районным властям. Кроме того, они подавали жалобу в суд и прокуратуру. Однако пока безрезультатно. В администрации Нижнего Тагила не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу этой ситуации.

В октябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в городе Березовском Свердловской области от жителей требуют оплаты сточных вод. Речь тогда шла о плате за осадки и водосточные трубы, которые эти осадки отводят.