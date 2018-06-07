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Потребление электричества сократилось в Мурманской области

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Энергетики отмечают снижение потребления электричества в Мурманской области. Они связывают изменения с теплой погодой.

По данным Кольского регионального диспетчерского управления, за май 2018 года местные жители и юридические лица потребили 962 млн кВт/ч. Это на 7% меньше, чем было потреблено в мае 2017 года. Специалисты отмечают, что в этом году среднемесячная температура оказалась на 6 градусов выше, с этим и связано сокращение потребления. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Несмотря на положительные изменения за май, в целом за год энергетики отмечают увеличение потребления электричества на 0,1%.

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