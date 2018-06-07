Эксперты по шашлыкам сразятся на фестивале «Барбекю Шоу» в Тюмени

IV фестиваль «Барбекю Шоу» состоится в Тюмени в предстоящее воскресенье, 10 июня. В соревнованиях будут участвовать команды профессионалов и любителей, которые представят свои рецепты приготовления мяса. Кроме того, в состязаниях планируют принять участие сборные представителей СМИ, чиновников местной администрации и даже местные депутаты.

Как отмечает портал «Наш город», баталии пройдут в двух номинациях: «Лучший шашлык на мангале» и «Лучшие овощи-гриль». На приготовление отведут ровно час. Дегустировать блюда и оценивать их будет жюри, которое обратит внимание на степень прожарки мяса, его вкус и общий вид шашлыка.

Организаторы отмечают, что командам будет дана возможность получить дополнительные баллы. Их начислят за хорошую организацию рабочего места, соблюдение технологического процесса и внешний вид поваров.

Портал iz.ru сообщал о том, что ученым из Китая удалось установить существование опасности употребления в пищу мяса, приготовленного на углях. Они доказали, что при горении угля образуются опасные для здоровья полициклические ароматические углеводороды, которые могут вызвать мутации в генах, вызывающие рак легких, мочевого пузыря и кожи.