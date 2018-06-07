Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова‍

Украинский режиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова умерла в возрасте 83 лет. Об этом стало известно от супруга Муратовой Евгения Голубенко, сообщает Buro 24/7.

Она родилась в бессарабском городе Сороки в ноябре 1934 года. В 1959 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа, а затем начала работать на Одесской киностудии.

Кира Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Славу ей принесли первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971).

В 1990 году ее фильм «Астенический синдром» завоевал Гран-при Берлинского кинофестиваля. Последними работами Муратовой стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».

По мнению режиссера Алекся Попогребского, у скончавшейся Киры Муратовой был особый взгляд на мир, особый образ мышления. Он пояснил, что она «не поддавалась моде, а сама, наоборот, оказывала влияние».

Смерть Муратовой прокомментировал и заслуженный артист России Александр Олешко. По его словам, режиссер слышала Бога и передавала это в своих уникальных фильмах.