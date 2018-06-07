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Набиуллина заверила в устойчивости финансовой системы РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Финансовая система РФ сейчас устойчивее, чем 10 лет назад, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе, проходящем в Петербурге. 

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«Мы как регулятор с уверенностью можем сказать, что финансовая система устойчивее, чем была 10 лет назад и, более того, устойчивее, чем была 4 года назад», — приводит ее слова RNS.

Международный финансовый конгресс проходит с 6 по 8 июня. 

6 июня Moody's оценило состояние банковской системы России как стабильное. По мнению агенства, она может  выдержать еще одну «волну» американских санкций, аналогичной апрельской. 

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