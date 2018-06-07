Украине предложили забрать Ефремова после слов о Крымском мосте‍

Украина может забрать себе российского актера Михаила Ефремова, который призвал отдать Киеву Крымский мост и бесплатно поставлять стране газ ближайшие 10-15 лет. Об этом заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова», — цитирует Манукяна издание «Дни.ру».

Он отметил, что после таких предложений актеру лучше жить на Украине в согласии с «адским украинским политическим паноптикумом».

Такое заявление Ефремов сделал в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 5 июня. Актер предложил «помириться с Украиной», передав ей мост и организовав бесплатные поставки голубого топлива.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя идею Ефремова, посоветовал ему взглянуть на геополитическую карту. А звезда советского и российского кино Михаил Боярский считает, что между Украиной и Россией должны быть прежде всего духовные мосты.

Мост через Керченский пролив, связывающий территорию материковой России и Крым, был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. на следующий день он был открыт для автомобилистов.