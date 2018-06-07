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Ураганный ветер надвигается на Тюмень

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Жителей Тюмени предупредили о штормовом ветре, порывы которого могут превышать 21 м/с. Возможны также дожди и грозы. Непогода обрушится на регион в ближайшие часы.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru со ссылкой на региональный главк МЧС, повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на линии электропередачи, возможно также аварийное отключение систем жизнеобеспечения, увеличение количества ДТП.

В конце мая после урагана, который обрушился на Тюменскую область, за медицинской помощью обратились 174 человека. Многие жаловались на попавшие в глаза инородные тела.

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