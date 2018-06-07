Власти Китая вернули на родину 4 тыс. беглых коррупционеров

Китайским властям удалось за последние три года вернуть на родину более четырех тыс. преступников в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть». Об этом сообщает центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины.

По данным комиссии, в страну были возвращены 4141 преступника из 90 стран мира. Удалось, в том числе, поймать 825 бывших госслужащих и 52 человека из списка ста самых разыскиваемых властями КНР беглых преступников.

Также удалось вернуть денежные средства в размере 10 млрд юаней (около $1,58 млрд), которые были незаконно вывезены из страны.

Ранее стало известно, что за 5 лет более 125 тыс. чиновников различного уровня были подвергнуты наказаниям за нарушения партийной дисциплины и проявления коррупции в Китае.