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СБУ вывесила списки «предателей» на билбордах в Херсоне

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Фото: РИА Новости
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Билборды с личными данными и фотографиями граждан, которых украинские власти подозревают в «инакомыслии» разместили на улицах Херсона.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко разместил в социальной сети фотографию, на которой изображен огромный щит с надписью «Предал свой народ и стал работать на оккупантов», а также адреса и сведения о семье подозреваемых, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Чиновник сообщил, что тоже оказался в списке и назвал билборд комплиментом от такой Службы безопасности Украины, какой она является на данный момент.

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