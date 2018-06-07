СБУ вывесила списки «предателей» на билбордах в Херсоне

Билборды с личными данными и фотографиями граждан, которых украинские власти подозревают в «инакомыслии» разместили на улицах Херсона.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко разместил в социальной сети фотографию, на которой изображен огромный щит с надписью «Предал свой народ и стал работать на оккупантов», а также адреса и сведения о семье подозреваемых, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Чиновник сообщил, что тоже оказался в списке и назвал билборд комплиментом от такой Службы безопасности Украины, какой она является на данный момент.