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В конце июня Землю накроет магнитная буря

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Фото: Global Look Press
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Лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН опубликовала новый прогноз, согласно которому в конце месяца на Землю обрушится магнитная буря.

Силу бури ученые оценили на уровне G1, что равнозначно термину «слабая магнитная буря». По словам специалистов, ее стоит ожидать 28 июня, но магнитосфера Земли будет возбужденной с 27-го по 29-е июня.

Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также влиять на системы управления космическими аппаратами, пишет «РИА Новости».

В этом году примерная по силе магнитная буря была 2 июня, а самая крупная — 20 апреля.

В мае американское космическое агентство NASA опубликовало видео, на котором Солнце «окрасилось» в голубой цвет.

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