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Скончалась режиссер Кира Муратова

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Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Информацию о кончине режиссера подтвердил ее муж Евгений Голубенко.

«Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"», — сообщил в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме».

На ее счету два десятка фильмов, среди которых «Долгие проводы» и «Короткие встречи». Лента «Астенический синдром» была удостоена Специального приза жюри «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

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