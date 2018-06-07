Умерла вдова британского премьера Гарольда Вильсона

Известная поэтесса и вдова британского премьер-министра Мэри Вильсон скончалась в возрасте 102 лет в результате инсульта в лондонской больнице Святого Томаса.

Леди Вильсон, носившая титул баронессы Ривоской, пережила мужа на 23 года и оказалась единственной супругой глав правительств Соединенного Королевства, которая преодолела 100-летний возраст, сообщает ТАСС.

Вместе с Гарольдом Вильсоном она прожила 55 лет в своем единственном и счастливом браке. У пары двое сыновей — Робин и Джайлс. Со своим мужем она была согласна не всегда, например, она поддерживала ядерное разоружение, которому противился Вильсон, и была против вхождения Великобритании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

Соболезнования семье баронессы выразил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он назвал ее замечательной поэтессой и отметил огромную поддержку, которую леди Вильсон оказывала своему мужу.

Гарольд Вильсон трижды приводил Лейбористскую партию к победе на всеобщих выборах. Он считается одним из самых успешных британских премьер-министров и занимал этот пост сначала в 1964–1970 годах, а затем в 1974–1976 годах.