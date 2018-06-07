Меркель предложила уменьшить число штаб-квартир Европарламента

Штаб-квартира Европарламента (ЕП) должна располагаться в одном месте, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Мюнхене.

«Работа Европейского парламента должна быть сконцентрирована в одном месте», — приводит слова Меркель газета Handelsblatt. На данный момент штаб-квартиры ЕП действуют в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге.

Канцлер также высказалась за проведение глубоких реформ институтов ЕС, а также призвала сократить количество членов Еврокомиссии.