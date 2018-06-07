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Главред Daily Mail покинет пост

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Фото: ТАSS/Stefan Rousseau
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Главный редактор британской газеты Daily Mail Пол Дейкр, проработавший в издании 26 лет, покинет свою должность.

По информации Independent, 69-летний Дейкр оставит пост, чтобы занять должность председателя и главного редактора холдинга Associated Newspapers, который владеет Daily Mail. Ожидается, что имя нового главреда объявят в ближайшие дни.

Газета Daily Mail является одной из самых читаемых в Великобритании. Первый номер издания вышел 4 мая 1896 года. За первое десятилетие руководства Дейкра, тираж газеты увеличился до 805 тыс. копий.

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