Главред Daily Mail покинет пост

Главный редактор британской газеты Daily Mail Пол Дейкр, проработавший в издании 26 лет, покинет свою должность.

По информации Independent, 69-летний Дейкр оставит пост, чтобы занять должность председателя и главного редактора холдинга Associated Newspapers, который владеет Daily Mail. Ожидается, что имя нового главреда объявят в ближайшие дни.

Газета Daily Mail является одной из самых читаемых в Великобритании. Первый номер издания вышел 4 мая 1896 года. За первое десятилетие руководства Дейкра, тираж газеты увеличился до 805 тыс. копий.