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Атлет из России предлагал Коэну организовать встречу Трампа с Путиным

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Фото: ТАСС/Саверкин Александр
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка обратилась к его адвокату с просьбой связаться с российским тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым, который якобы предлагал устроить встречу президента России Владимира Путина и Трампа, во время предвыборной кампании 2016 года.

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На тот момент Иванка Трамп занимала должность вице-президента Trump Organization по развитию и активам. Она передала адвокату Майклу Коэну контакты серебряного призера Олимпийских игр 2008 года Клокова. Они провели телефонный разговор, а также переписывались по электронной почте, сообщает портал Buzzfeed со ссылкой на источники.

По поручению конгресса, переписку изучают следователи, ей также заинтересовалась команда спецпрокурора США Роберта Мюллера. Пока неизвестно, как именно Иванка получила контакты спортсмена.

Кроме того, ее представитель консультанта по вопросам этики заявил, что она не была знакома с Клоковым. Сам тяжелоатлет, по данным портала, не понимает, почему его просят прокомментировать данную ситуацию, и заявил, что не является политиком.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентской гонки в США.

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