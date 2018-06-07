Китайский турист пытался вывезти из Хабаровска 293 ценных артефакта

Хабаровские таможенники сообщили о пресечении крупнейшей в регионе контрабанды культурных ценностей. Сотрудникам таможни удалось предотвратить вывоз в Китай почти 300 артефактов IV–XIX веков.

«Таможенники в аэропорту Хабаровска обнаружили в багаже китайского туриста, вылетающего в Харбин, 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения Средневековья», — сообщает таможня. Уточняется, что задержанный намеревался вывезти ценные предметы в Китай для продажи.

По результатам экспертизы, предметы относятся к IV–XIX векам, они принадлежали средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. По словам мужчины, он приобретал их через онлайн-магазины.

«Нам не удалось определить рыночную стоимость всех образцов, представленных на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках», — заявили представители таможни.

В отношении китайского туриста возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей, теперь ему грозит от трех до семи лет тюрьмы и штраф до одного млн рублей.