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США вывезли двух диппредставителей в КНР из-за «акустических атак»

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Фото: Global Look Press/Ding Ting
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Не менее двух сотрудников консульства США в Китае эвакуированы в связи с жалобами на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия. Об этом сообщает Госдеп.

Сейчас сотрудников консульства и членов их семей осматривают медики. Точное число людей, которые подверглись акустическому воздействию, неизвестно. Китайские власти заявили, что не обнаружили следов атаки, сообщает «Газета.ру».

Один из эвакуированных дипломатов заявил, что слышал необычные звуки в своей квартире, а у его семьи несколько месяцев наблюдаются неврологические симптомы.

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