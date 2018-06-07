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В мае российский автомобильный рынок вырос на 18%

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за май 2018 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 147,5 тыс. транспортных средств.

Самыми популярными среди россиян остаются отечественные машины LADA — они показали наибольший объем продаж, составивший 28,6 тыс. единиц. Вторыми и третьими по этому показателю стали южнокорейские бренды KIA и Hyundai, чей результат за последний весенний месяц составил 19,5 и 15,8 тыс. реализованных автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала текущего года российский авторынок вырос на 20%, до 692,87 тыс. автомобилей. Так, суммарный прирост объема продаж составил около 20%, что на 15% выше прошлогодних показателей. ​

Ранее эксперты посчитали, что в России приходится 293 легковых автомобиля на одну тысячу россиян.

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