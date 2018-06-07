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Власти Татарстана дали рекомендации после инцидента с ученицей на ЕГЭ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Минобрнауки Татарстана рекомендовало организаторам ЕГЭ доброжелательно относиться к учащимся. Об этом заявили в пресс-службе ведомства после резонансного случая, когда школьнице пришлось снять белье, чтобы пройти на экзамен по химии.

В министерстве уточнили, что замглавы ведомства Ильсур Хадиуллин пригласил всех организаторов ЕГЭ на видеоконференцию, в рамках которой была затронута данная тема.

Хадиуллин подчеркнул, что надо доброжелательно относиться к старшеклассникам, но при этом соблюдать все инструкции.

5 июня в соцсетях появилась информация, что школьница из города Нижнекамска в Татарстане была вынуждена снять бюстгальтер для того, чтобы пройти рамку металлоискателя и попасть на ЕГЭ. 

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