Власти Татарстана дали рекомендации после инцидента с ученицей на ЕГЭ

Минобрнауки Татарстана рекомендовало организаторам ЕГЭ доброжелательно относиться к учащимся. Об этом заявили в пресс-службе ведомства после резонансного случая, когда школьнице пришлось снять белье, чтобы пройти на экзамен по химии.

В министерстве уточнили, что замглавы ведомства Ильсур Хадиуллин пригласил всех организаторов ЕГЭ на видеоконференцию, в рамках которой была затронута данная тема.

Хадиуллин подчеркнул, что надо доброжелательно относиться к старшеклассникам, но при этом соблюдать все инструкции.

5 июня в соцсетях появилась информация, что школьница из города Нижнекамска в Татарстане была вынуждена снять бюстгальтер для того, чтобы пройти рамку металлоискателя и попасть на ЕГЭ.