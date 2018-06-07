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Франция и Канада договорились создать совместный совет по обороне

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Совместный совет по вопросам обороны договорились создать Франция и Канада. Первое заседание планируется провести уже в 2018 году.

В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Канаду, который прибыл в Оттаву для встречи с премьер-министром страны Джастином Трюдо за два дня до саммита Группы семи в Квебеке, была достигнута договоренность о создании «Совместного межправительственного совета обороны», сообщает ТАСС.

Отмечается, что совет позволит оперативно координировать действия французских и канадских вооруженных сил и позволит обоим государствам проводить больше совместных операций.

Также лидеры смогли договориться о созыве заседаний франко-канадского совета министров не менее двух раз в год. На данный момент Франция проводит совещания в подобном формате с кабинетом министров Германии и правительством франкоязычной канадской провинции Квебек.

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