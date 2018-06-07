Помпео заявил о борьбе США с тиранией как во времена Второй мировой
Соединенные Штаты борются с тиранией во всем мире, как и в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
Глава Госдепа напомнил на своей странице в Twitter, что прошло 74 года с того момента, как американские и союзные войска высадились в Нормандии для освобождения Европы.
Помпео заявил, что этот день стал поворотным моментом в борьбе с тиранией Второй мировой войны, и подчеркнул, что США чтут жертву и непревзойденные усилия тех, что противостоят тирании сегодня, пишет «Газета.ру».
30 мая Помпео заявил, что для налаживания отношений Москвы и Вашингтона российская сторона должна быть готова «предпринять конкретные шаги» для разрешения вопросов, которые вызывают беспокойство американской стороны.