Помпео заявил о борьбе США с тиранией как во времена Второй мировой

Соединенные Штаты борются с тиранией во всем мире, как и в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепа напомнил на своей странице в Twitter, что прошло 74 года с того момента, как американские и союзные войска высадились в Нормандии для освобождения Европы.

74 years ago, U.S. & Allied troops landed in Normandy to begin the liberation of Europe. #DDay was the turning point in the most consequential fight against tyranny in history. We honor that unparalleled effort & sacrifice by standing united with our allies against tyranny today. pic.twitter.com/6cpTVMJANp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2018

Помпео заявил, что этот день стал поворотным моментом в борьбе с тиранией Второй мировой войны, и подчеркнул, что США чтут жертву и непревзойденные усилия тех, что противостоят тирании сегодня, пишет «Газета.ру».

30 мая Помпео заявил, что для налаживания отношений Москвы и Вашингтона российская сторона должна быть готова «предпринять конкретные шаги» для разрешения вопросов, которые вызывают беспокойство американской стороны.