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Помпео заявил о борьбе США с тиранией как во времена Второй мировой

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Соединенные Штаты борются с тиранией во всем мире, как и в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепа напомнил на своей странице в Twitter, что прошло 74 года с того момента, как американские и союзные войска высадились в Нормандии для освобождения Европы.

Помпео заявил, что этот день стал поворотным моментом в борьбе с тиранией Второй мировой войны, и подчеркнул, что США чтут жертву и непревзойденные усилия тех, что противостоят тирании сегодня, пишет «Газета.ру».

30 мая Помпео заявил, что для налаживания отношений Москвы и Вашингтона российская сторона должна быть готова «предпринять конкретные шаги» для разрешения вопросов, которые вызывают беспокойство американской стороны.

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