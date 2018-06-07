Миграционная служба Нью-Йорка задержала курьера-нелегала на военной базе

Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) задержала нелегального мигранта из Эквадора в тот момент, когда он доставил пиццу на военную базу Форт Гамильтон в Нью-Йорке. Об этом сообщают американские власти и сам нелегал.

Инцидент произошел 1 июня. Доставщиком пиццы оказался Пабло Вильявинсенсио. По его словам, он принес еду на территорию военной базы, после чего его задержали.

Ранее он уже доставлял пиццу на базу и проблем не возникало, но в этот раз на входе дежурил другой охранник. Он попросил курьера предоставить ему дополнительные документы, чтобы идентифицировать личность, пишет «РИА Новости».

От дополнительной проверки мужчина отказался. Тогда обнаружилось, что на его имя действует ордер от миграционной службы. По мнению ICE, он является беглым преступником с 2010 года. Еще тогда он должен был покинуть территорию США.

Помимо работы курьером, Вильявинсенсио работает помощником врача. Кроме того, он женат на гражданке США и у них двое детей. Отмечается, что сейчас ему грозит депортация из страны.