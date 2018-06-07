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Ученые РФ планируют в течение пяти лет создать вакцину от ВИЧ

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Фото: Global Look Press/Berti HANNA
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ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора планирует в течение пяти лет разработать лекарство и вакцину от ВИЧ.

В начале 2019 года стартует второй этап доклинических испытаний. Они будут проводиться на мышах, которым пересадили костный мозг человека.

Руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин рассказал «Известиям», что институт получил государственное финансирование на создание специальной лаборатории.

Механизм действия вещества, с помощью которого ученые намерены победить ВИЧ, направлен на блокировку рецептора CCR5 (мембранный белок). Через него вирус проникает внутрь клетки человеческого организма.

Подробнее — в материале «Известий»:

Российские ученые планируют в течение пяти лет создать вакцину от ВИЧ

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