ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018‍

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

Певица опубликовала снимок письма на английском языке, которое она получила от ФИФА и написала, что ее официально запретили, добавив, что рок является музыкой протеста.

Согласно полученному уведомлению, спортивная организация обеспокоена песнями на военную тематику, которые присутствуют в репертуаре Чичериной и опасаются, что их исполнение может повредить репутации ФИФА.

Сама певица заявила, что на данный момент запрет касается только Ростова-на-Дону, так как другие города в федерация в письме не упоминает.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранск, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород и Сочи.