В ДНР дали оценку предложению Авакова судить за «коллаборационизм»

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил судить руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за «коллаборационизм». Идея Авакова касается и граждан, воевавших против украинских силовиков

Об этом украинский министр написал в среду, 6 июня, на своей странице в Facebook.

Также глава украинского МВД предложил проводить «спецпроверку» жителей Донбасса.

Депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов назвал заявление Авакова провокационным и отметил, что оно «нацелено на одно — повышение градуса ненависти к жителям Донбасса».

«Его публичная эпатажность цинично противоречит Минским соглашениям, в которых речь идет о принятии законодательных актов, освобождающих от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с конфликтом, то есть о совершенно противоположных вещах», — заявил депутат ДНР, передает «РИА Новости».

Никто из жителей ДНР коллаборационистом не является, поскольку они работают и действуют исключительно в интересах населения Донбасса, указал Скороходов.