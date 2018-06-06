Прямой эфир

В ДНР дали оценку предложению Авакова судить за «коллаборационизм»

0
Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил судить руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за «коллаборационизм». Идея Авакова касается и граждан, воевавших против украинских силовиков

Майское обострение
Специальный корреспондент «Известий» — о причинах ожесточенных боестолкновений, которые наблюдаются в Донбассе с начала месяца

Об этом украинский министр написал в среду, 6 июня, на своей странице в Facebook.

Также глава украинского МВД предложил проводить «спецпроверку» жителей Донбасса.

Депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов назвал заявление Авакова провокационным и отметил, что оно «нацелено на одно — повышение градуса ненависти к жителям Донбасса».

«Его публичная эпатажность цинично противоречит Минским соглашениям, в которых речь идет о принятии законодательных актов, освобождающих от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с конфликтом, то есть о совершенно противоположных вещах», — заявил депутат ДНР, передает «РИА Новости».

Никто из жителей ДНР коллаборационистом не является, поскольку они работают и действуют исключительно в интересах населения Донбасса, указал Скороходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о перебросе украинскими силовиками С-300 в Донбасс
ОБСЕ отметила рост жертв среди мирного населения в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017