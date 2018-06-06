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Жителя Волгограда осудили за продажу шпионских очков

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Фото: Depositphotos/4masik
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Житель Волгограда осужден за перепродажу солнечных очков со встроенной видеокамерой. Соответствующее решение принял Центральный районный суд города.

Следствие установило, что 49-летний мужчина в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт AliExpress солнечные очки со встроенной видеокамерой. В марте 2018 года он продал их своему знакомому за 2 тыс. рублей в зале ожидания железнодорожного вокзала «Волгоград-1», после чего был задержан.

Эксперты пришли к выводу, что данное устройство предназначено для негласного получения информации, что противоречит российским законам. Против волгоградца возбудили уголовное дело по ст. 138.1 («Незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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