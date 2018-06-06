Юмориста из Каталонии будут судить за оскорбительные твиты

Национальная полиция Испании совместно с профессиональной и независимой ассоциацией прокуроров, а также представителями прокуратуры Барселоны подали иски в суд на известного каталонского актера и юмориста Тони Альбу за публикации в Twitter. Посты появились в соцсети осенью прошлого года после проведения референдума о независимости Каталонии.

Суд первой инстанции муниципалитета Виланова-и-ла-Желтру (провинция Барселона) пришел к выводу, что в пяти записях в микроблоге имеются признаки оскорбления представителей государственной власти. В связи с этим суд предложил прокуратуре и народному обвинению представить свои аргументы, передает «РИА Новости».

Судья полагает, что актер допустил оскорбительные высказывания в адрес судьи Национального суда Испании Кармен Ламелы. Кроме этого, он назвал сотрудников правоохранительных органов Испании «фашистами в форме», а также опубликовал призывы к задержанию прокуроров, когда «будет провозглашена республика». В случае признания вины юмористу грозит наказание до 14 месяцев заключения.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид итоги выборов не признал. Сразу после завершения голосования в Каталонии с официальным заявлением из Мадрида выступил председатель правительства Испании Мариано Рахой, отказавшись называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении. Правительство Испании применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон после проведения референдума и провозглашения парламентом региона независимости бежал в Брюссель. 25 марта его задержали в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. В настоящее время политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.