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Липецкие школьники примут участие в археологических раскопках

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Фонд научного краеведения проведет археологические изыскания пройдут в окрестностях Задонска. Ученые из Москвы, Воронежа и Липецка будут изучать захоронения абашевской культуры (эпоха бронзы, XVIII–XVII вв. до н.э.). Ее памятники находят в Чувашии, Марий Эл, Башкортостане, Воронежской и Липецкой областях.

Ученые не исключают, что племена абашевцев, занимавшихся выращиванием скота, могли на своих колесницах освоить огромную территорию, вплоть до Индии. В раскопках в Задонском районе примут участие около 120 школьников Липецкой области, рассказал LipetskMedia руководитель Фонда научного краеведения Игорь Козмирчук.

Ранее на Советском проспекте в Кемерово дорожники во время капитального ремонта нашли под слоем асфальта деревянные остатки старой дороги. По таким мостовым раньше ходили пешеходы и лошади. Старинную улицу планируется оставить под асфальтом, так как демонтаж требует много времени и дополнительных средств.

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