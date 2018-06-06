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Заказы «Курганмашзавода» передадут тульскому предприятию

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На погашение критической задолженности комплектаторов «Курганмашзавода»  предоставлены займы на сумму до 7,5 млрд рублей. Акции концерна «Тракторные заводы» передадут частному инвестору — машиностроительному холдингу «Транспортные компоненты» по символической стоимости в партнерстве с дочерней структурой самого Ростеха, так как КТЗ имеет долги более 100 млрд рублей.

Гособоронзаказ ведущего предприятия КТЗ — «Курганмашзавода», единственного производителя боевых машин пехоты в России — будет передан головному предприятию «Высокоточных комплексов»  — тульскому предприятию «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» (КБП). Об этом сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на ТАСС. 

Напомним, для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, вводят строгую отчетность. Руководство заводов должно будет раз в месяц предоставлять в Минобороны документ о проделанной работе. Он будет заверяться электронной подписью главы предприятия. 

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