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Банки разработают стандарты продаж клиентам небанковских услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банковские ассоциации и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка подписали на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге меморандум о взаимодействии в противостоянии недобросовестным продажам в банках финансовых продуктов и услуг некредитных финансовых организаций. Об этом информирует пресс-служба Центробанка.

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«Меморандум должен стать действенным механизмом в борьбе <...> с таким явлением, как мисселинг, когда из-за недостаточного информирования в офисе кредитной организации инвестиционные ожидания граждан от финансового продукта или услуги не соответствуют тому, что они получают в действительности», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В соответствии с документом, банковские ассоциации России разработают стандарты для сотрудников кредитных организаций, продающих небанковские продукты и услуги. При этом участники меморандума будут раскрывать информацию о членах банковских ассоциаций, присоединившихся к стандартам, а также о несоблюдении ими стандартов.

ЦБ уточняет, что меморандум является открытым и перечень его участников может быть расширен.

Накануне, 5 июня, Госдума приняла законопроект, которой позволяет банкам приостанавливать денежный перевод на срок до двух дней при подозрениях, что операцию могли провести без согласия плательщика.

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