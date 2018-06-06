«Стена чемпионов» появилась к ЧМ-2018 в историческом центре Самары

В Самаре 7 июня официально откроют «Стену чемпионов». Фасад с цитатами известных людей находится в историческом центре города. Автором идеи является российский художник Андрей Сяйлев.

На церемонии открытия свои высказывания оставят послы Самары на чемпионате мира по футболу в 2018 году: заслуженный мастер спорта СССР, первый в истории Самары олимпийский чемпион Борис Шухов, паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Родомакина и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Об этом сообщает НИА «Самара».

Самара примет шесть игр чемпионата мира по футболу: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, среди них будет один из матчей сборной России. С 1 июня по 17 июля введены ограничения на въезд автобусов в город.