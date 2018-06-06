Прямой эфир

Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс приняли на работу в цирк

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс примет участие в спектаклях Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского «Эпицентр мира». О подписании контракта с артисткой говорится в материалах официального портала госзакупок.

Как пишет «Газета.ру», за исполнение музыкальных произведений в цирковой программе певица получит 1 220 780 рублей. Вокс споет в 58 спектаклях.

«Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле «Эпицентр мира», — указано в описании условий закупки.

Алиса Вокс выступала в составе музыкальной группы «Ленинград» в период с 2012 по 2016 годы, после чего она занялась сольной карьерой. В «Ленинграде» заявили, что певица была уволена Сергеем Шнуровым. Новой солисткой группы после ухода Вокс стала Василиса Старшова, которая покинула коллектив летом 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Шнурова попросила не обижать лидера «Ленинграда» после объявления о разводе
Шнуров написал о потере мечты в посвященных жене стихах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017