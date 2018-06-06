Экс-вокалистку «Ленинграда» Алису Вокс приняли на работу в цирк

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс примет участие в спектаклях Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского «Эпицентр мира». О подписании контракта с артисткой говорится в материалах официального портала госзакупок.

Как пишет «Газета.ру», за исполнение музыкальных произведений в цирковой программе певица получит 1 220 780 рублей. Вокс споет в 58 спектаклях.

«Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле «Эпицентр мира», — указано в описании условий закупки.

Алиса Вокс выступала в составе музыкальной группы «Ленинград» в период с 2012 по 2016 годы, после чего она занялась сольной карьерой. В «Ленинграде» заявили, что певица была уволена Сергеем Шнуровым. Новой солисткой группы после ухода Вокс стала Василиса Старшова, которая покинула коллектив летом 2017 года.