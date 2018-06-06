Двое жителей Великого Новгорода утонули в реке Волхов

Следственное управление СКР по Новгородской области проводит проверку по факту гибели двух человек. Оба, по предварительным данным, утонули в реке Волхов 29 мая.

Тела мужчин были обнаружены 5 июня. По словам очевидцев, 33-летний горожанин купался в районе новгородского драмтеатра и собирался переплыть Волхов. Другой 35-летний гражданин в тот же день ушел из дома и не вернулся. Как отмечает «Новгород.ру», точные причины смерти станут известны после судебно-медицинских экспертиз.

Недавно мужчина утонул в реке Мста после прыжка с тарзанки около деревни Холынья в Новгородском районе. Трагедия произошла в воскресенье, 3 июня. Как рассказали в ведомстве, 30-летний мужчина в момент происшествия вместе с друзьями отдыхал на берегу реки.