Прямой эфир

Двое жителей Великого Новгорода утонули в реке Волхов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление СКР по Новгородской области проводит проверку по факту гибели двух человек. Оба, по предварительным данным, утонули в реке Волхов 29 мая.

Тела мужчин были обнаружены 5 июня. По словам очевидцев, 33-летний горожанин купался в районе новгородского драмтеатра и собирался переплыть Волхов. Другой 35-летний гражданин в тот же день ушел из дома и не вернулся. Как отмечает «Новгород.ру», точные причины смерти станут известны после судебно-медицинских экспертиз.

Недавно мужчина утонул в реке Мста после прыжка с тарзанки около деревни Холынья в Новгородском районе. Трагедия произошла в воскресенье, 3 июня. Как рассказали в ведомстве, 30-летний мужчина в момент происшествия вместе с друзьями отдыхал на берегу реки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок утонул при падении с разобранного моста в Татарстане
Прокуратура проверит детдом в ЕАО после гибели воспитанника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017