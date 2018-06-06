Прямой эфир

Ульяновских чиновников осудили за получение 4 млн рублей взяток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске вступил в силу приговор двум бывшим высокопоставленным сотрудникам трудовой инспекции и миграционной службы. Их обвиняли в получении взяток с иностранных фирм.

С 2013 до октября 2014 года члены организованной преступной группы незаконно получили более 4 млн рублей, передает 1ul.ru. Владимир Воробьев получил семь лет два месяца колонии строгого режима со штрафом 3,96 млн рублей, его сын — шесть лет строгого режима; Владимиру Тихонову дали семь лет колонии строгого режима; Истомину приговорили к четырем годам двум месяцам лишения свободы.

В конце мая суд Волгограда вынес приговор бывшим сотрудникам МЧС по делу о взятках. Вадим Кулькин и Дмитрий Слюсарь получили по семь лет колонии. Кроме того, они должны заплатить штраф в 3 млн рублей. Как установило следствие, обвиняемые с января 2010 по январь 2015 года получали с АЗС взятки бензином. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео задержания начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана
Полицейские стали рассказывать начальству о взятках в 14 раз чаще

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017