Ульяновских чиновников осудили за получение 4 млн рублей взяток

В Ульяновске вступил в силу приговор двум бывшим высокопоставленным сотрудникам трудовой инспекции и миграционной службы. Их обвиняли в получении взяток с иностранных фирм.

С 2013 до октября 2014 года члены организованной преступной группы незаконно получили более 4 млн рублей, передает 1ul.ru. Владимир Воробьев получил семь лет два месяца колонии строгого режима со штрафом 3,96 млн рублей, его сын — шесть лет строгого режима; Владимиру Тихонову дали семь лет колонии строгого режима; Истомину приговорили к четырем годам двум месяцам лишения свободы.

В конце мая суд Волгограда вынес приговор бывшим сотрудникам МЧС по делу о взятках. Вадим Кулькин и Дмитрий Слюсарь получили по семь лет колонии. Кроме того, они должны заплатить штраф в 3 млн рублей. Как установило следствие, обвиняемые с января 2010 по январь 2015 года получали с АЗС взятки бензином.