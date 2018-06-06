Веснина и Макарова станут первыми ракетками мира

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова с 11 июня возглавят рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, говорится на странице WTA в Twitter.

Это стало известно после того, как венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович уступили японскому дуэту Эри Ходзуми/Макото Ниномия в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Сейчас на первом месте парного рейтинга расположилась Чжань Юнжань из Тайваня. Веснина и Макарова делят вторую строчку.

В 2016 году обе россиянки завоевали золото в парном разряде на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, отмечает «РИА Новости».

Roland Garros является одним из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет около $49 млн. Уже определены участницы полуфинала турнира, который пройдет 7 июня.