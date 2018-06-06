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«Аэрофлот» изменил расписание на 8 июня из-за забастовки в Италии

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов на 8 июня из-за забастовки персонала аэропортов Италии.

Так, отменен вылет рейса SU2418 из Шереметьево в Рим и обратный — SU2419. Время отправления еще четырех рейсов из Москвы в столицу Италии и обратно изменено, сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания также перенесла вылеты в Милан и обратно. Минимальное отклонение от времени по расписанию составило 30 минут, максимальное — около 4 часов.

В начале июня «Аэрофлот» сообщил, что не планирует повышать цены на билеты экономкласса в Крым, а также сокращать число рейсов.

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