Представители МЧС заявили, что наконец хотят отменить «надзорные каникулы» для среднего бизнеса. Очевидно, что это результат осмысления причин резонансной трагедии в Кемерово — пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, причем две трети из них — дети. По одной из версий, в ТЦ не соблюдались правила пожарной безопасности, не были продуманы пути эвакуации людей, не сработала система пожаротушения. А это в том числе, возможно, даже в очень большой степени, недосмотр инспекторов МЧС. И, конечно, отсутствие угрозы внезапной проверки, совершенно расслабляет руководителей и владельцев бизнеса. Что важно, громкий случай такой далеко не первый. Например, противопожарные правила не соблюдались и в казанском «Адмирале», возгорание в котором в 2015 году унесло жизни 19 человек. Тогда, увы, должных выводов руководство МЧС не сделало.

Я всегда был против «надзорных каникул» и отмены проверок. Поэтому инициатива МЧС отчасти вызывает возмущение: почему проверки возобновляет только МЧС? Почему только для среднего бизнеса? Неважно, какого размера бизнес. Для всех нужны проверки, причем внеплановые. Не только МЧС, но и прокуратуры, жилинспекции и т.д. Всё, что имеет отношение к безопасности в отраслях строительства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, должно подвергаться регулярным проверкам без предупреждения. Без всяких уведомлений, согласований и получения разрешений. Предупрежденный предприниматель, конечно же, к проверке подготовится и все недочеты спрячет за какой-нибудь ширмой. Но в чрезвычайной ситуации ширма не поможет, а под угрозой окажутся человеческие жизни.

Стоит отметить, что мораторий на проведение плановых проверок, введенный российским правительством на 2016–2018 годы, распространяется только на малые предприятия. Причем «надзорные каникулы» не коснулись объектов среднего бизнеса, а также малых предприятий, которые работают в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности.

Не проверять малый и средний бизнес предписало само руководство МЧС еще в 2012 году. А отсутствие надзора приводит к большим и малым трагедиям. Это подтверждает и сама жизнь. Поэтому режим контроля необходимо ужесточать.

Как бывший мэр города и в прошлом технический директор и генеральный директор предприятия, я знаю, каково это — жить под постоянной угрозой проверки. И поэтому все мои службы всегда были начеку. Когда над головой этот дамоклов меч, все под контролем, по всем правилам безопасности.

Конечно, важно избегать и другой крайности. Визиты инспекторов надзорных органов ни в коем случае не должны принять криминальный характер. Работа проверяющего — следить за безопасностью и порядком, а не приходить вымогать взятку в любое удобное время. Такому поведению вполне может помешать и текущее антикоррупционное законодательство, и вероятный контроль за самими проверяющими.

Автор — председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

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