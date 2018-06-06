Во время взрыва на заводе в Калининграде погиб главный энергетик

Взрыв произошел на рыбоперерабатывающем заводе в Калининграде. Погиб главный энергетик предприятия. Еще один сотрудник получил травмы. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ИА FlashNord, инцидент произошел накануне, 5 июня, на предприятии ООО «СК Запад». По предварительным данным, взрыв прогремел из-за компрессионной установки. Агентство со ссылкой на СУ СК по региону передает, что в рыбном цехе из трубопровода от компрессора камеры шоковой заморозки произошел мощный выброс хладагента.

На предприятии изъяли техническую документацию. Следствие назначило несколько экспертиз, которые должны помочь установить точную причину происшествия.

Портал iz.ru в мае сообщал о взрыве на заводе «Алкид» в Белоруссии. Пострадали четыре человека. Сначала в административно-производственном здании произошел хлопок, а потом начался пожар. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м.