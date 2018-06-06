Отделка платформы станции метро «Мичуринский проспект» завершена

Завершена отделка платформы станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время завершается отделка фасадов. Уже началось благоустройство территории вокруг станционного комплекса, передает агентство городских новостей «Москва».

Конструкция станции является необычной для столичного метро — ее сделали полуподземной из-за перепадов высот на Мичуринском проспекте. Благодаря этому удалось оформить проемы с панорамным остеклением на всю высоту западной стены. Также станцию украсили панелями с изображением силуэтов цветущих ветвей и плодов в честь советского биолога Ивана Мичурина.

В будущем «Мичуринский проспект» будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией Третьего пересадочного контура (ТПК).

Накануне, 5 июня, заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до Коммунарки планируют достроить в середине 2019 года.