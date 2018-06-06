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Рекорд по добыче янтаря установлен в Калининграде

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Калининградский янтарный комбинат в мае 2018 года установил рекорд по добыче сырца. За месяц предприятию удалось получить 80 т янтаря. Это на 8 т больше предыдущего достижения.

Как сообщает Калининград.Ru со ссылкой на пресс-секретаря комбината Анну Манахову, такого месячного объема добычи янтаря завод достигает впервые. Только в прошлом году в один из месяцев удалось добыть 72 т солнечного камня.

План по добыче минерала — 450 т. С начала марта найдено 180 т. В этом году было добыто пять янтарных самородков, вес которых превысил 1 кг. За весь прошлый сезон было 19 таких больших камней.

Портал iz.ru ранее сообщал об увеличении штрафов за незаконную добычу янтаря. Теперь они будут не 3–5 тыс. рублей, а 200–500 тыс. рублей для физических лиц. Для юридических лиц сумма штрафа возросла от 10 до 60 млн рублей.

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