Стали известны все полуфиналистки Roland Garros

Определились все участницы полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Во втором полуфинале американка Мэдисон Кис поборется с соотечественницей Слоан Стивенс.

Обе встречи пройдут 7 июня, сообщает пресс-служба Женской ассоциации тенниса (WTA).

Лушими из российских теннисисток стали Мария Шарапова и Дарья Касаткина — обе дошли до стадии четвертьфинала, проиграв Стивенс и Мугурусе соответственно.

Roland Garros является одним из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет около $49 млн.

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