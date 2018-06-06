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Более 1 т санкционных груш уничтожили в Ижевске

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Склад подкарантинной продукции обнаружен на одной из плодоовощных баз в Удмуртии. Проверку проводили правоохранительные органы совместно с управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

На базе было найдено 1,4 т груш. Выяснилось, что в Россию их ввезли из Польши через Белоруссию. Собственник груза уже известен. Его привлекли к административной ответственности. Фрукты изъяли и раздавили бульдозером на мусорном полигоне, передает ИА «Сусанин».

В конце марта на складах в подмосковном Долгопрудном были найдены запрещенные к ввозу на территорию РФ продовольственные товары, в основном сыры из Европы. Всего на складах нашли около 13 т санкционных товаров.

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