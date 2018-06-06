Житель Краснодара прописал в квартире 186 мигрантов

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара за фиктивную постановку на учет 186 мигрантов. По документам толпа приезжих проживала в помещении площадью 20 кв. м.

Уведомление о постановке на учет 186 мигрантов мужчина подал в полицию в январе 2018 года. Прокуратура провела проверку по адресу, который указал краснодарец. Как выяснилось, мигранты были массово зарегистрированы в жилом помещении небольшой площади. Более того, как сообщили соседи, никто из приезжих рабочих в квартиру не вселялся.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан было возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль прокуратуры, сообщает ИА KrasnodarMedia.