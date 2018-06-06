Милонов высмеял идею Ефремова подарить Крымский мост

Не стоит относиться серьезно к «бредовым идеям» актера Михаила Ефремова, поскольку это обычный «пиар в стиле маразматиков», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал инициативу Ефремова «помириться с Украиной», прозвучавшую в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Артист предложил передать Киеву Крымский мост и поставлять бесплатно газ на протяжении 10–15 лет.

«У нас демократическая и толерантная страна, поэтому даже такие антигосударственные мерзавцы могут спокойно такие идеи предлагать, но они просто не пользуются поддержкой в обществе», — приводит слова Милонова «5 канал».

Политик уверен, что никаких рычагов для реализации предложения у актера нет.

Инициативу Ефремова прокомментировали и в Совфеде. По мнению сенатора Сергея Цекова, за такие слова актера можно привлечь к уголовной ответственности. Законодатель пояснил, что Ефремов фактически призывает к нарушению территориальной целостности.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая 2018 года при участии президента РФ Владимира Путина. На следующий день запустили автомобильное движение. В начале октября планируется открыть движение грузового транспорта, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.