Более 4 млрд рублей перечислено на соцвыплаты крымчанам с начала года

Почти 4,3 млрд рублей было перечислено на социальные выплаты жителям Крыма с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов со ссылкой на министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

В общей сложности на социальные выплаты в 2018 году жителям Крыма предусмотрено 10,7 млрд рублей. С января по май 2018 года было выплачено почти 4,3 млрд, что составляет более 40% от общей суммы, сообщает ИА «Крыминформ».

При этом 1,1 млрд выделено из федерального бюджета, остальные 3,2 млрд — из бюджета республики.

Также Кивико отметила, что из федерального бюджета было направлено порядка 460,3 млн рублей на выплату пособий лицам, которые не подлежат обязательному социальному страхованию, на случай временной потери трудоспособности, материнства и тем, кто был уволен в связи с ликвидацией организации.