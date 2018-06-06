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Заброшенный сквер благоустроят к 460-летию Астрахани

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В астраханском микрорайоне АЦКК приводят в порядок некогда популярный, но впоследствии заброшенный сквер Строителей на проспекте Бумажников. Территорию не ремонтировали в течение 15 лет.

Благоустройство проводится на внебюджетные средства и приурочено к 460-летию Астрахани. Специалисты меняют бордюрный камень, затем начнется укладка тротуарной плитки. Особое внимание уделят озеленению: будут организованы три клумбы, поливочный водопровод, осенью высадят хвойные деревья, сообщает «Астрахань 24». Работы завершатся к середине лета. 

Ранее в Москве после комплексного благоустройства открылся парк в Строгинской пойме. Там обустроили пять детских и 12 спортивных площадок, в которых есть безопасные уличные тренажеры, горки, качели, детские городки, песочницы. Также в парке появилось 7,3 тыс. кв. м велодорожек.

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