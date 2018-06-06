В США задержали угнавшего БТР военного

В столице американского штата Виргиния Ричмонде военнослужащий угнал бронетранспортер (БТР). Его удалось задержать после длительной погони. Подозреваемый находится под стражей.

Инцидент произошел вечером 5 июня. 29-летний военнослужащий Джошуа Филипп Йабут (Joshua Philip Yabut) угнал БТР в 19:50 по местному времени. Его удалось задержать спустя два часа, сообщает телеканал WWBT.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk — Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) June 6, 2018

Военнослужащему предъявлены обвинения в вождении под воздействием наркотиков и несанкционированном использовании транспортного средства.

Подобный инцидент произошел в июне 2004 года в Грэнби (штат Колорадо). Местный житель Марвин Джон Химейер на бронированном бульдозере разрушил 13 административных зданий, после чего покончил собой.

Мужчина решился на такой шаг из-за территориальных споров с местными властями. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и нашел отражение в литературе и кинематографе.