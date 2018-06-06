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Стилизованные под мячи сосиски и пирожные появились в магазинах Пензы

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На полках магазинов Пензы начали массового появляться сувениры к ЧМ-2018. Судя по фото, которые выкладывают жители города в социальных сетях, под футбольные мячи стилизуют всё — от полуфабрикатов до пирожных.

Так, например, один из местных жителей пишет, что увидел в магазине сосиски в форме футбольных мячей. На прилавках всё еще можно найти и бутылки с водой в форме мяча, несмотря на то что они должны быть изъяты из продажи из-за формы, способной вызвать возгорание.

Мячики нарисованы даже на банках с кофе, конфетах и упаковках на пирожных.

Атмосфера предстоящего события создается и на улицах города. Как сообщает ИА «Пенза-пресс», на остановочных павильонах развесили изображения футболистов, вдоль трасс появились билборды на футбольную тематику, а в некоторых районах можно встретить антивандальные конструкции, стилизованные под футбольные мячи.

Агентство отмечает, что в Пензу не приедет ни одна футбольная команда, однако в этом городе будут проживать болельщики — более 4 тыс. человек, основная часть которых — иностранцы.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что на вокзале Пензы установили дополнительное оборудование для досмотра багажа. Усиление мер безопасности объясняется проведением ЧМ-2018.

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